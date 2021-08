Mann verletzt Polizisten bei Flucht aus Polizeiwagen

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring konnten am Dienstagnachmittag einen Mann wegen des Verdachts des Diebstahls und Einbruchs festnehmen.

Er sollte in der Brunnengasse zur Überstellung in eine Justizanstalt in ein Polizeiauto gebracht werden, doch er riss sich von den Beamten los und konnte flüchten.

Nach kurzer Verfolgung konnte der 35-jährige Österreicher von den Polizisten angehalten werden und leistete gewaltsamen Widerstand. Dabei verletzte er zwei Beamten, einer der beiden konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Am Ende wurde er in eine Justizanstalt gebracht.

