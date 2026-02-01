Wien

Mann mit Schusswaffe überfiel Juweliergeschäft in Wien-Landstraße

Symbolbild.
Die Mitarbeiterinnen blieben körperlich unversehrt. Der Mann flüchtete mit Bargeld.
01.02.26, 11:21

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann soll laut Angaben der Polizei am Samstag in Wien einen Juwelier ausgeraubt haben. Der Unbekannte soll gegen 17 Uhr das Geschäft in Wien-Landstraße betreten haben. Die beiden anwesenden Mitarbeiterinnen mussten auf seine Forderung hin die Eingangstüren versperren. Andere Kunden waren zu dem Zeitpunkt nicht anwesend. Danach dirigierte der Mann die beiden Frauen in den Tresorraum und verlangte die Herausgabe von Bargeld.

Wenn jede Minute zählt: Urteil im Prozess um Drogentod einer 14-Jährigen

Schmuck stahl der Kriminelle nicht. Mit seiner Beute flüchtete er zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief vorerst erfolglos. Eine der beiden Mitarbeiterinnen musste nach einer Panikattacke von der Berufsrettung Wien erstversorgt werden. Ansonsten blieben die Frauen aber unverletzt. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen.

Mehr zum Thema

Landstraße
Agenturen  | 

Kommentare