Mann mit Schusswaffe überfiel Juweliergeschäft in Wien-Landstraße

Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann soll laut Angaben der Polizei am Samstag in Wien einen Juwelier ausgeraubt haben. Der Unbekannte soll gegen 17 Uhr das Geschäft in Wien-Landstraße betreten haben. Die beiden anwesenden Mitarbeiterinnen mussten auf seine Forderung hin die Eingangstüren versperren. Andere Kunden waren zu dem Zeitpunkt nicht anwesend. Danach dirigierte der Mann die beiden Frauen in den Tresorraum und verlangte die Herausgabe von Bargeld.