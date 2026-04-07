Mann in Rollstuhl auf Spielplatz geschlagen und ausgeraubt

Ein 45-jähriger Mann, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, soll am vergangenen Sonntag (5. April) gegen 14 Uhr in einem Park in der Nähe eines Spielplatzes in Meidling durch einen derzeit unbekannten Mann geschlagen und ausgeraubt worden sein. Das Opfer wurde von dem Unbekannten mehrmals ins Gesicht geschlagen.

Außerdem soll der Verdächtige die Umhängetasche des Opfers geraubt haben. Dabei soll er den 45-Jährigen aus seinem Rollstuhl gezogen haben. Nachdem der Verdächtige die Tasche an sich gerissen hatte, ließ er den Mann am Boden liegen und flüchtete.