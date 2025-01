Mann nach Attacke auf Freundin in Wien festgenommen

Ein 26-Jähriger soll Donnerstagabend in Wien nach einem Streit mit seiner Partnerin ein Küchenfenster von außen eingetreten haben. Die 21-Jährige wollte ihn offensichtlich nicht mehr in die Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Favoriten lassen. Der Mann habe die Frau dann verbal sowie mit einem Messer bedroht und mit Haushaltsgegenständen beworfen, hieß es am Freitag. Er befand sich nach wie vor in Haft.