"Mann mit Waffe" löst Polizei-Großeinsatz in Wien-Brigittenau aus

Großer Polizeieinsatz in Wien-Brigittenau derzeit. Bei der Polizei ist die Meldung eingelangt, dass in der Salzachstraße ein Mann mit einer Waffe gesehen worden sei. Sofort wurde ein Alarm ausgelöst, eine große Anzahl an Polizeibeamten wurde zum Einsatzort beordert. Derzeit ist der Einsatz noch im Gange, noch ist nicht klar, wie groß die Bedrohungslage tatsächlich ist.

