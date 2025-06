Mann in Wien zog im Zuge eines Streits mit Ehefrau ein Messer

Ein 34-Jähriger ist Sonntagabend in Wien-Meidling vorläufig festgenommen worden, weil er im Zuge eines Streits mit seiner Frau zugeschlagen und sie dann mit einem Messer bedroht haben soll. Die Frau alarmierte die Polizisten, die dann in die Wohnung in der Arndtstraße rasten. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist unklar. Gegen den 34-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.