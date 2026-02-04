Mann in Wien nach Messerstichen auf Schwager auf der Flucht

Ein 26-Jähriger wird von der Polizei gesucht, weil er in Wien in den frühen Morgenstunden des Dienstags auf seinen Schwager eingestochen hat. Die Gründe für den Angriff sind völlig unklar, auch das 32-jährige Opfer kann sich die Attacke nicht erklären, so die Polizei am Mittwoch.

Der Mann - nach APA-Informationen ein Italiener - war sogar in Lebensgefahr. Er erlitt Stichverletzungen im Kopf- und Halsbereich sowie an den Oberschenkeln und musste in ein Spital. Der Angriff um 4.45 Uhr in einer Wohnung in Meidling erfolgte plötzlich.

Danach machte sich der 26-jährige Serbe aus dem Staub. Nach ihm wird gefahndet. Der 32-Jährige holte selbst Hilfe und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.