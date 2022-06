Mann flüchtete nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Ein Mann wurde von einem Zeugen beobachtet, als er in Wien-Mariahilf in der Nacht auf Sonntag an einem Fahrradschloss herumhantiert hatte. Die Polizei wurde verständigt, doch als diese eintraf, flüchtete der Unbekannte.

Diebesgut

Der 40-jährige russische Staatsbürger konnte allerdings dennoch festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug sowie Diebesgut.

