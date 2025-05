Männer wollten in Wien mit Falschgeld bezahlen

Zwei Männer sind bereits Anfang Mai festgenommen worden, da sie in einem Supermarkt in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus mit einem gefälschten 50 Euro-Schein bezahlen wollten. Die zwei Marokkaner, 36 und 39 Jahre alt, hatten insgesamt 31 Blüten bei sich, berichtete die Polizei am Freitag. Zudem wurden ein gefälschter italienischer Führerschein sowie eine fremde Bankkarte sichergestellt.