13-jähriger Dieb kassierte in Wien Ohrfeigen von der Mutter

Dass er als 13-Jähriger noch strafunmündig ist, hat ihn am Donnerstag nicht davor bewahrt, von seiner Mutter zwei Ohrfeigen zu kassieren. Der Bub hatte zuvor mit einem Gleichaltrigen in Wien-Donaustadt ein Elektrofahrrad gestohlen und damit einen Unfall gebaut, berichtete die Polizei am Freitag.