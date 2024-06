Mädchen am Fahrrad in Wien von Auto erfasst

Ein vierjähriges Mädchen ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in der Schiffmühlenstraße in Wien-Donaustadt verletzt worden. Das Kind, das in Begleitung eines Erwachsenen mit einem Kinderfahrrad unterwegs gewesen ist, wollte offenbar die Straße überqueren und wurde dabei von einem Pkw erfasst. Das Mädchen wurde mit dem Wiener Rettungshubschrauber "Christophorus" in ein Spital gebracht, berichtete die Polizei.