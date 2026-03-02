Mit Ludwig-Wiederwahl: Parteitag der Wiener SPÖ am 25. April

Nicht nur die Bundespartei, auch die Wiener SPÖ hält demnächst einen Parteitag ab. Dieser wird am 25. April stattfinden, und zwar ebenfalls in der Messe.

Das teilte die Landespartei der APA mit. Auf dem Programm steht dort unter anderem die Wiederwahl des Wiener Vorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig.

Bei dem Treffen handelt es sich um den ersten Parteitag nach der Wien-Wahl im Vorjahr. Ein solcher wird nur mehr alle zwei Jahre abgehalten. Früher war gemäß den Statuten alljährlich ein Parteitag zu organisieren. Allerdings mussten sich die Mitglieder der Spitzengremien nur bei jeder zweiten Versammlung einer Abstimmung stellen.

Parteitag alle zwei Jahre

Inzwischen kommt ein neuer Modus zur Anwendung. Einen klassischen Parteitag gibt es nur mehr alle zwei Jahre. Dazwischen trifft man sich zur sogenannten Wiener Konferenz. Diese Sitzungen stehen im Zeichen bestimmter Themen und sind nicht medienöffentlich.