Mit Ludwig-Wiederwahl: Parteitag der Wiener SPÖ am 25. April

Bei dem Treffen handelt es sich um den ersten Parteitag nach der Wien-Wahl im Vorjahr. Ein solcher wird nur mehr alle zwei Jahre abgehalten.
02.03.2026, 10:52

Nicht nur die Bundespartei, auch die Wiener SPÖ hält demnächst einen Parteitag ab. Dieser wird am 25. April stattfinden, und zwar ebenfalls in der Messe.

Das teilte die Landespartei der APA mit. Auf dem Programm steht dort unter anderem die Wiederwahl des Wiener Vorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig.

Bei dem Treffen handelt es sich um den ersten Parteitag nach der Wien-Wahl im Vorjahr. Ein solcher wird nur mehr alle zwei Jahre abgehalten. Früher war gemäß den Statuten alljährlich ein Parteitag zu organisieren. Allerdings mussten sich die Mitglieder der Spitzengremien nur bei jeder zweiten Versammlung einer Abstimmung stellen.

Parteitag alle zwei Jahre

Inzwischen kommt ein neuer Modus zur Anwendung. Einen klassischen Parteitag gibt es nur mehr alle zwei Jahre. Dazwischen trifft man sich zur sogenannten Wiener Konferenz. Diese Sitzungen stehen im Zeichen bestimmter Themen und sind nicht medienöffentlich.

Personaldebatten wie im Bund gibt es in der Wiener Partei nicht. Die Bestätigung Ludwigs, der seit 2018 die mächtige Landesgruppe anführt, steht außer Diskussion. Bei der bisher letzten Wiederwahl 2024 erhielt er 93 Prozent Zustimmung.

Der Parteitag ist eines von mehreren Großevents der Wiener Roten in der nächsten Zeit: Am 12. März begibt man sich zur Klubtagung ins Burgenland. Und wenige Tage nach dem Parteitag steht der 1. Mai wieder im Zeichen von Maiaufmarsch und Kundgebung.

