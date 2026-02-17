Stadträtin Kathrin Gaál ist eine engagierte Frauenpolitikerin und Kämpferin für die Gleichberechtigung. Und so mutet es fast ironisch an, dass sie selbst im Abgang ein Zeichen der Gleichberechtigung setzt: Die Midlife-Crisis gehört nicht den Männern allein! Seit Gaál am Montag etwas überfallsartig ihren Rückzug aus allen Ämtern verkündet hat, wird gemutmaßt, was hinter dem Abgang steckt. Tatsächlich dürfte die Stadträtin, die mit ihrer uneitlen Art (nicht) auffiel, in ihrer Abschieds-Pressekonferenz einen für die Politik unüblichen Weg beschritten haben: Es scheint, als habe sie schlichtweg die Wahrheit gesagt.

Sie wolle, hieß es, beruflich noch einmal neu durchstarten und „nicht bis zur Pension in der Politik bleiben“. Das klingt so trivial, dass es nicht wahr sein könne, raunte man sich in der Polit-Blase zu. Wie Menschen, die es wissen müssen, erzählen, ist es aber dennoch wahr. 50. Geburtstag im Jänner Gaál feierte am 3. Jänner ihren 50. Geburtstag – und dieser runde Geburtstag dürfte ihr schwer im Magen liegen: Sie steckt offenbar in einer Art Midlife-Crisis. Nach Wochen des intensiven Nachdenkens soll sich Gaál entschieden haben, den Schritt aus der Politik zu wagen. Zur Verwunderung trug bei, dass sie erst vor Tagen politische Zukunftspläne (konkret das neue „Wohnticket“) präsentierte. Und auch im Wahlkampf im April, währenddessen sie manche Beobachter abschrieben, wehrte sie sich gegen ihr Polit-Aus: Sie sei motiviert und wolle unbedingt weitermachen, ließ sie damals durchsickern. Nun ist es doch anders gekommen.