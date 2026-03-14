Lkw-Lenker bei Arbeitsunfall in Wien-Döbling schwer verletzt

Ein 46-Jähriger hat bei einem Arbeitsunfall am Freitag in Wien-Döbling schwere Verletzungen erlitten. Der Lkw-Lenker war laut Zeugenaussagen aus dem abgestellten Fahrzeug ausgestiegen, als dieses plötzlich ins Rollen kam.

Dem Mann gelang es noch, sich teilweise zurück in die Fahrerkabine zu ziehen, um die Handbremse zu fixieren. Der Lkw prallte jedoch gegen einen Baum, wobei Hüfte und Beine des Mannes in der Fahrertür eingeklemmt wurden, berichtete die Polizei am Samstag.