Lkw-Lenker bei Arbeitsunfall in Wien-Döbling schwer verletzt
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen derzeit noch, teilt die Polizei am Samstag mit.
Ein 46-Jähriger hat bei einem Arbeitsunfall am Freitag in Wien-Döbling schwere Verletzungen erlitten. Der Lkw-Lenker war laut Zeugenaussagen aus dem abgestellten Fahrzeug ausgestiegen, als dieses plötzlich ins Rollen kam.
Dem Mann gelang es noch, sich teilweise zurück in die Fahrerkabine zu ziehen, um die Handbremse zu fixieren. Der Lkw prallte jedoch gegen einen Baum, wobei Hüfte und Beine des Mannes in der Fahrertür eingeklemmt wurden, berichtete die Polizei am Samstag.
Die Berufsrettung Wien versorgte den Verletzten notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.
Das Arbeitsinspektorat Wien wurde über den Unfall informiert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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