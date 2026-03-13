Wien

Streit um Gehalt: Frau in Liesing bedrohte Ex-Mitarbeiter mit Waffe

Polizei und WEGA mussten in Liesing ausrücken. Die Frau gab den Vorfall zu, sie habe jedoch in Notwehr gehandelt.
13.03.2026, 11:29

In Liesing kam es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine 49-jährige Frau ihren ehemaligen Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht haben soll.

Der 26-jährige Mann hatte gegen 21:30 Uhr den Notruf gewählt und angegeben, mit seiner ehemaligen Vorgesetzten wegen eines nicht ausbezahlten Gehalts in Streit geraten zu sein.

Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll die Frau zu einer Waffe gegriffen haben. Die Polizei rückte gemeinsam mit Kräften der WEGA aus. Noch während der Einsatzbesprechung entdeckten die Polizisten die Frau im Außenbereich, wo sie gerade Lagerarbeiten durchführte.

Schreckschusspistole sichergestellt

Die 49-jährige Österreicherin gab den Vorfall gegenüber der Polizei zu, behauptete jedoch, in Notwehr gehandelt zu haben. Der junge Mann habe ihr zuvor mit Gewalt gedroht. Die Beamten stellten eine Schreckschusspistole als mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Die Frau wurde vorläufig festgenommen und nach ihrer Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt. Die Behörden sprachen gegen die 49-Jährige ein vorläufiges Waffenverbot aus.

