"Barocker Glanz trifft modernes Lichtdesign" lautet unter anderem die Beschreibung: Ab Donnerstag können Weihnachts-Fans nicht nur den bereits eröffneten Christkindlmarkt Schönbrunn besuchen, sondern auch beim Lichtergarten "Imperial Lights" eine Runde drehen.

Wenn schon Lichtergarten, dann "Imperial"

Der Name kommt natürlich nicht von ungefähr: Auf dem laut Veranstalter rund 60 bis 90-minütigen Rundgang sollen Besucherinnen und Besucher Lichtinstallationen zu sehen bekommen, "welche die Eleganz der Kaiserzeit mit modernem Lichtdesign vereinen", so das Versprechen. Das imperiale Motto wird bei den Installationen durchgezogen: nebst Lichter-Rahmen zum Posieren für Fotos ist etwa auch eine übergroße Kaiserkrone des Habsburgerreichs zu sehen (ein Nachbau, versteht sich).

Das Ganze soll einen atmosphärischen "Spaziergang durch Wiens Geschichte" bieten – mit Lichtbildern, funkelnden Skulpturen und Musik im Hintergrund, was den Garten aktuell zu Wiens größter "Sound-to-Light-Show" macht, wie der Veranstalter MAGMAG Events betont.