"Imperial Lights": Was kann der neue Lichtergarten im Schlosspark Schönbrunn?
Zusammenfassung
- Der Lichtergarten "Imperial Lights" im Schlosspark Schönbrunn verbindet barocken Glanz mit modernem Lichtdesign und bietet einen 60- bis 90-minütigen Rundgang mit Lichtinstallationen und Musik.
- Besucher erwartet Wiens größte "Sound-to-Light-Show" mit imposanten Lichtskulpturen, Fotospots und winterlichen Getränken wie Punsch und Glühwein.
- Tickets sind online in halbstündigen Zeitslots buchbar, die Nachfrage ist hoch und die Preise starten bei 14 € für Kinder und 24 € für Erwachsene.
"Barocker Glanz trifft modernes Lichtdesign" lautet unter anderem die Beschreibung: Ab Donnerstag können Weihnachts-Fans nicht nur den bereits eröffneten Christkindlmarkt Schönbrunn besuchen, sondern auch beim Lichtergarten "Imperial Lights" eine Runde drehen.
Wenn schon Lichtergarten, dann "Imperial"
Der Name kommt natürlich nicht von ungefähr: Auf dem laut Veranstalter rund 60 bis 90-minütigen Rundgang sollen Besucherinnen und Besucher Lichtinstallationen zu sehen bekommen, "welche die Eleganz der Kaiserzeit mit modernem Lichtdesign vereinen", so das Versprechen. Das imperiale Motto wird bei den Installationen durchgezogen: nebst Lichter-Rahmen zum Posieren für Fotos ist etwa auch eine übergroße Kaiserkrone des Habsburgerreichs zu sehen (ein Nachbau, versteht sich).
Das Ganze soll einen atmosphärischen "Spaziergang durch Wiens Geschichte" bieten – mit Lichtbildern, funkelnden Skulpturen und Musik im Hintergrund, was den Garten aktuell zu Wiens größter "Sound-to-Light-Show" macht, wie der Veranstalter MAGMAG Events betont.
Punsch, Glühwein und Zeitslots
Neben den leuchtenden Installationen sollen Punsch, Glühwein, Snacks und alkoholfreie Getränke vor Ort die winterliche Stimmung untermalen und zum Verweilen einladen.
Der Veranstalter bekundet "riesiges" Interesse im Vorfeld für den Garten: "Tausende Tickets wurden bereits im Vorverkauf erstanden, und die Nachfrage bleibt ungebrochen", heißt es. Interessierte, die sich das Funkel-Erlebnis selbst anschauen möchten, können online in halbstündigen Zeitslots ihren Eintritt buchen.
Kostenfaktor:
- Erwachsene (ab 15 Jahren): 24,00 €
- Kinder (6-14 Jahre): 14,00 €
- Familie (2 Erwachsene + 3 Kinder): 13,00 €
Schlosspark Schönbrunn – Eingang Meidlinger Tor (U4-Station Schönbrunn)
Meidlinger Tor, Meidlinger Fahrstraße, 1130 Wien
6. November 2025 – 6. Jänner 2026, täglich ab 16:30 Uhr (außer am 24.12.2025)
Tickets und weitere Infos: www.imperial-lights.at
