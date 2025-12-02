Donauinsel-Leuchtturm wird saniert und bekommt Graffiti-Kunst

Seit 28 Jahren ragt der Leuchtturm auf der Donauinsel empor und zählt als markantes Wahrzeichen. An dem Bauwerk nagt jedoch der Zahn der Zeit. Der ringsum neu gestaltete Pier 22 (ehemalige Sunken City) macht das umso deutlicher. Was aufmerksamen U1-Fahrgästen bereits aufgefallen sein dürfte: Seit November ist der Leuchtturm in ein Gerüst gehüllt.

Damit der Turm wieder zum Gesamtbild passt, wird er nun saniert. Das ergraute Wahrzeichen soll durch einen neuen Anstrich wieder in Weiß erstrahlen, wie die Betreiber-Familie Hofbauer erklärt. Sie betreibt auch die dortige Booteria Bootsvermietung. Gegen illegale Sprayer: Graffiti-Künstler beauftragt Erneuert werden außerdem die „uralten“ und teilweise defekten Strahler. Durch welche Beleuchtung die Alte ersetzt wird, ist noch nicht fix, energieeffizienter soll es aber jedenfalls werden. Neben einem neuen Anstrich wird im unteren Bereich auch ein Stück Street Art geschaffen, beauftragt wurde dafür extra ein Graffiti-Künstler. Welches Motiv genau umsetzten wird, will man vorab nicht verraten. Es soll jedoch zur Umgebung passen und Elemente wie Schwimmer, Sportler und Boote beinhalten.

