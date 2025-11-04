Lesung in der Brigittenau: Rainer Rosenberg gibt ordentlich Gas
Der ehemalige Ö1-Redakteur präsentiert im Kulturcafe Henriette sein aktuelles Auto-Buch.
Spannende Lesung "in der Henriette": Wo noch vor wenigen Jahren die "sieben Schätze" eines China-Restaurants kredenzt wurden, präsentiert am Mittwochabend (ab 19.30 Uhr) der ehemalige Ö1-Redakteur und Auto-Fanatiker Rainer Rosenberg sein aktuelles Buch „Hauptsache es rollt“ (Edition Splitter).
Musikalische Begleitung kommt von Blues-Stimme Meena Cryle und Pianist Roland Guggenbichler.
Eintritt: Freie Spende. Ort: Kulturcafe Henriette, 1200 Wien, Staudingergasse 10. Mehr Infos hier.
Kommentare