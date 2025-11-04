Lesung in der Brigittenau: Rainer Rosenberg gibt ordentlich Gas

Spannende Lesung "in der Henriette": Wo noch vor wenigen Jahren die "sieben Schätze" eines China-Restaurants kredenzt wurden, präsentiert am Mittwochabend (ab 19.30 Uhr) der ehemalige Ö1-Redakteur und Auto-Fanatiker Rainer Rosenberg sein aktuelles Buch „Hauptsache es rollt“ (Edition Splitter).