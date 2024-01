Lenker nach Flucht in Wien von ziviler Streife gestoppt

"Seine Lenkberechtigung, die ihm wegen ähnlicher Delikte vor einiger Zeit entzogen wurde, hätte ihm in wenigen Tagen wieder ausgefolgt werden sollen", so die Sprecherin. Nach dem Vorfall, der sich bereits in der Nacht auf Donnerstag zugetragen hatte, setzte es mehrere verkehrsrechtliche Anzeigen gegen den 25-Jährigen. Auch seine Mutter als Zulassungsbesitzerin wird wegen des Überlassens des Fahrzeuges angezeigt.

Auto konnte schließlich angehalten werden

Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten war der Pkw beim Streifendienst wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen aufgefallen. Der Anhaltung zur Fahrzeugkontrolle wollte der 25-Jährige aber durch Flucht entgehen, er fuhr einfach weiter. Andere Polizisten, die wegen eines Planquadrats in einem zivilen Fahrzeug in der Nähe gewesen waren, beteiligten sich an der Amtshandlung und hielten das Auto schließlich an.

