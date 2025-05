Leicht verletzt: 13-Jähriger in der Favoritenstraße ausgeraubt

Ein 25-Jähriger soll einem 13-Jährigen Handy und Bargeld gestohlen und ihn im Zuge des Raubes geschlagen und getreten haben. Ein Passant konnte den Verdächtigen nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag in der Favoritenstraße in Wien-Favoriten verfolgen und der Polizei genau beschreiben.