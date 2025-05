Lehrer und Vater von Schülerin kamen in Wien Raubopfer zu Hilfe

Zwei Begleiter einer Schülergruppe sind am frühen Freitagnachmittag in der Stumpergasse in Wien-Mariahilf einem Raubopfer zu Hilfe gekommen. Der Lehrer und der Vater einer Schülerin bemerkten, dass eine 63-jährige Frau von einem Mann zu Boden gestoßen und mit Faustschlägen attackiert wurde. Der mutmaßliche Räuber versuchte, dem Opfer sowohl die Handtasche als auch eine Goldkette zu entreißen, was von den Zeugen laut Polizei verhindert wurde.