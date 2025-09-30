Jugendliche nach Auto-Einbruch gefasst: 14-Jähriger in Haft

In der Nacht zum Sonntag wurden zwei Jugendliche nach einem mutmaßlichen Einbruch in ein Fahrzeug im 3. Wiener Gemeindebezirk von der Polizei gefasst. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 2:00 Uhr früh in der Kübeckgasse , wie zwei Personen die Fensterscheibe eines Autos eingeschlagen haben sollen und anschließend davongelaufen sein sollen.

Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei und gab an, dass die Verdächtigen dunkel gekleidet waren und einen E-Scooter bei sich hatten.

Ein Verdächtiger geständig

Die alarmierten Beamten konnten die beiden Jugendlichen im Nahbereich anhalten. Bei der Befragung zeigte sich der jüngere der beiden, ein 12-jähriger Bub mit russischer Staatsangehörigkeit, geständig. Er gab gegenüber den Polizisten an, nicht nur für den aktuellen Vorfall verantwortlich zu sein, sondern mutmaßlich auch in ein weiteres Fahrzeug eingebrochen und einen E-Scooter entwendet zu haben.

Der 14-jährige Österreicher hingegen verweigerte die Kooperation mit den Beamten. Bei einer Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Polizisten einen Notfallhammer sowie mutmaßliches Diebesgut.