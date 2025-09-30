Radfahrer von Auto in Wien-Floridsdorf lebensgefährlich verletzt
Bei einem Unfall ist ein Radfahrer am Montagnachmittag in Wien-Floridsdorf lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer ereignete sich der Unfall gegen 15.00 Uhr in der Dopschstraße.
Der 27-jährige Biker war am Gehsteig unterwegs und wollte einen Schutzweg überqueren. Eine 46-jährige Autofahrerin erfasste den Mann mit ihrem Wagen. Der 27-Jährige wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt.
In kritischem Zustand
Die Berufsrettung versorgte den Radfahrer notfallmedizinisch, bevor er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein Zustand wurde wegen seiner schweren Kopfverletzungen als sehr kritisch eingeschätzt. Die Lenkerin dürfte Zeugen zufolge sehr vorsichtig zu dem Schutzweg gefahren und auf Fußgänger geachtet haben.
Kommentare