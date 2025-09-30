Radfahrer von Auto in Wien-Floridsdorf lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall ist ein Radfahrer am Montagnachmittag in Wien-Floridsdorf lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer ereignete sich der Unfall gegen 15.00 Uhr in der Dopschstraße.

Der 27-jährige Biker war am Gehsteig unterwegs und wollte einen Schutzweg überqueren. Eine 46-jährige Autofahrerin erfasste den Mann mit ihrem Wagen. Der 27-Jährige wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt.