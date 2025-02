Nach versuchtem Ladendiebstahl: Frau randalierte in Wiener Wachzimmer

Eine 37-Jährige ist am Mittwochabend in Wien-Donaustadt beim Versuch, Waren aus einem Möbelhaus zu stehlen, erwischt worden. In einem Trolley, den sie mit ins Geschäft genommen hatte, wurde mit Diebstahlsicherung versehene Kleidung entdeckt.

Warf mit PC-Bildschirm um sich

Nach Alarmierung brachte die Exekutive sie in eine Polizeiinspektion. Dort warf sie einen PC-Bildschirm in Richtung einer Beamtin und versuchte zu fliehen, wurde aber gegen 18.30 Uhr festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion.