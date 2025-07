Aggressive Ladendiebe in Wien festgenommen

In Wien-Favoriten und in der Brigittenau hat es die Polizei am Freitagabend mit aggressiven Ladendieben zu tun bekommen. I

In der Brigittenau wurde ein 27-Jähriger von Ladendetektiven angehalten, nachdem er in einem Supermarkt Waren gestohlen haben soll. Während des Wartens auf die Polizei urinierte der Mann in ein Büro. Bei der Festnahme sei er äußerst aggressiv geworden, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Im Arrestbereich versuchte er noch, einen Polizisten zu beißen. "Er befindet sich aktuell noch in polizeilichem Gewahrsam", so der Sprecher am Samstag.