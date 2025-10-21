Ladendetektiv ließ Diebestrio auf Mariahilfer Straße auffliegen
Drei Männer wurden am Montagnachmittag auf der Mariahilfer Straße festgenommen. Die Tatverdächtigen sollen laut Polizei in mehreren Geschäften Waren gestohlen haben.
Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete die mutmaßlichen Diebe und alarmierte die Einsatzkräfte, die die drei Männer im Alter von 27, 32 und 44 Jahren schließlich stellen konnten.
Arbeitsteilung bei Diebstählen
Nach Angaben der Polizei sollen die Tatverdächtigen arbeitsteilig vorgegangen sein. Zwei der Männer betraten demnach zunächst einen Handelsbetrieb, wo sie verschiedene Waren in einen Rucksack gesteckt haben sollen, ohne diese zu bezahlen. Ein Ladendetektiv will beobachtet haben, wie der dritte Mann vor dem Geschäft wartete und die mutmaßlich gestohlenen Gegenstände in seinem eigenen Rucksack verstaute.
Der Detektiv nahm die Verfolgung auf und beobachtete nach eigenen Angaben, wie die Verdächtigen nach demselben Muster in zwei weiteren Geschäften vorgingen.
Festnahme nach Diebestour
Kurz nach Verlassen des dritten Geschäfts konnten Polizeibeamte die drei Männer anhalten. Bei der Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte einen präparierten Rucksack mit verschiedenen Fleisch- und Wurstwaren sowie Süßigkeiten. Die Tatverdächtigen – ein 32-jähriger Österreicher sowie ein 27-jähriger und ein 44-jähriger Rumäne – wurden festgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zur Höhe des entstandenen Schadens dauern an.
