Ladendetektiv ließ Diebestrio auf Mariahilfer Straße auffliegen

Drei Männer wurden am Montagnachmittag auf der Mariahilfer Straße festgenommen. Die Tatverdächtigen sollen laut Polizei in mehreren Geschäften Waren gestohlen haben.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete die mutmaßlichen Diebe und alarmierte die Einsatzkräfte, die die drei Männer im Alter von 27, 32 und 44 Jahren schließlich stellen konnten.

Arbeitsteilung bei Diebstählen

Nach Angaben der Polizei sollen die Tatverdächtigen arbeitsteilig vorgegangen sein. Zwei der Männer betraten demnach zunächst einen Handelsbetrieb, wo sie verschiedene Waren in einen Rucksack gesteckt haben sollen, ohne diese zu bezahlen. Ein Ladendetektiv will beobachtet haben, wie der dritte Mann vor dem Geschäft wartete und die mutmaßlich gestohlenen Gegenstände in seinem eigenen Rucksack verstaute.