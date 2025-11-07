Kurios: Diebe ließen in Wien 249 Tafeln Schokolade mitgehen

Ein vermeintlich routinemäßiger Verkehrseinsatz der Polizeiinspektion Preindlgasse hat am Mittwochabend zu einem ungewöhnlichen Fund geführt: Die Beamten stießen bei einer Kontrolle auf ein Auto voller gestohlener Süßigkeiten.

Der Wagen mit serbischem Kennzeichen war den Polizisten aufgefallen, weil für das Fahrzeug weder eine Zulassung noch eine Versicherung bestand.

Zudem verfügte der 25-jährige Lenker über keine gültige Lenkberechtigung. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten 249 Tafeln Schokolade und 16 Packungen Schokobonbons – mutmaßlich Diebesgut.

Insassen wurden festgenommen

Die drei Insassen, serbische Staatsbürger im Alter von 21, 25 und 32 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte eine Anzeige auf freiem Fuß. Der Lenker wurde zusätzlich nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum überstellt.

Die sichergestellten Süßigkeiten konnten der betroffenen Supermarktfiliale unversehrt zurückgegeben werden. Die Ermittlungen zur Herkunft und zum möglichen Tathergang dauern an.