KURIER-Tag am Flughafen Wien: Mehr als 660 Leser blickten hinter die Kulissen

Wie funktioniert einer der größten Flughäfen Mitteleuropas eigentlich hinter den Kulissen? Genau dieser Frage konnten mehr als 660 Leserinnen und Leser beim KURIER-Tag am Flughafen Wien nachgehen. Im Rahmen exklusiver Führungen erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in Bereiche, die Passagieren normalerweise verborgen bleiben. Mit Bussen ging es direkt aufs Rollfeld, vorbei an Flugzeugen aus nächster Nähe, zur Flughafenfeuerwehr und zum VIP-Terminal. Dabei wurde deutlich, welcher logistische Aufwand notwendig ist, damit täglich tausende Reisende sicher und pünktlich ihr Ziel erreichen. Der Flughafen Wien zählt zu den wichtigsten Verkehrsdrehscheiben Österreichs und verbindet Wien mit zahlreichen Destinationen auf der ganzen Welt.

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der Besucherwelt. Dort konnten die Gäste die Geschichte der Luftfahrt sowie die Entwicklung des Flughafens anhand interaktiver Stationen und multimedialer Präsentationen erleben. Auch moderne Flugsimulatoren und spannende Einblicke in die Technik hinter dem Flugbetrieb sorgten für großes Interesse. Die Resonanz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fiel durchwegs positiv aus. Viele zeigten sich beeindruckt von den Dimensionen des Flughafens, der Nähe zu den Flugzeugen und den Einblicken in Bereiche, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind. Für die KURIER-Leserinnen und Leser endete damit ein erlebnisreicher Tag voller neuer Eindrücke und Perspektiven auf den Flughafen Wien.