KURIER-Leser spielten bei einem Fitschigogerl-Turnier groß auf

Drei Tore Vorsprung bekamen die Fitschi-Frischlinge. Dann schossen die Fünf-Schilling-Münzen und Zwei-Groschen-Stücke über die Spielbretter in Kagran, die Groscherln als Bälle.

Auf den ersten Blick auch für ihn zu sehen: Die einem Aufruf ihrer Zeitung folgenden KURIER-Leser waren ebenso erfreut wie ihre Gastgeber. Für die Profi-Fitschigogler kamen sie gerade recht, leidet man doch schon länger am Mitgliederschwund. „Es melden sich nur wenige Jüngere“, klagt Obmann Drnek.

Ein Trostpreis von vielen: Damen-Badeschlapfen in Zuckerlrosa gehalten. Zumindest ein Meet-and-greet-Foto mit dem Giganten der Wiener Fitschigogler dürfen sie mit nach Hause nehmen. Erinnerungen an die Schulzeit erwecken indes all die betagten, mit Vereinssymbolen beklebten Schillinge und Groschen.