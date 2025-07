Ein 46-jähriger Grieche hat am Dienstagnachmittag vor dem Amtshaus am Spitz in Floridsdorf den Hitlergruß gezeigt und sein Geschlechtsteil entblößt. Doch nicht nur das: Laut Polizei soll der Mann auch onaniert und eine Glasflasche geworfen haben.

Beamte der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße waren rasch vor Ort, woraufhin der Halbnackte Passanten und Polizisten offenbar auf recht derbe Art zum Geschlechtsverkehr aufforderte. Dieser Forderung kam niemand nach, stattdessen wurden mehrere Anzeigen ausgesprochen.

"Meisterwerk des Lebens"

Dabei geriet auch eine 38-jährige Frau ins Visier der Exekutive. Sie hatte den ganzen Vorfall nämlich gefilmt und klärte die Polizisten auf, sie sollen ihren Bekannten doch bitte nicht stören. Dieser sei Künstler und es handle es sich um ein Kunstprojekt. "Er ist gerade voll im Flow, das ist das Meisterwerk seines Lebens", soll sie zu den einschreitenden Beamten gesagt haben.