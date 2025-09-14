Syrische Jugendliche beraubten und schlugen Zwölfjährigen

Drei Jugendliche im Alter von 13, 14 und 15 Jahren sollen am Samstag in Wien-Fünfhaus einen Zwölfjährigen beraubt haben. Das Opfer hatte die Gruppe im Bereich der Meiselstraße getroffen. Dort sollen die Burschen plötzlich Geld gefordert, den Zwölfjährigen geschlagen und beraubt haben, berichtete die Polizei am Sonntag. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Burschen raubten dem Zwölfjährigen demnach eine geringe Menge Bargeld, eine Halskette sowie ein Gilet. Während der Anzeigenaufnahme in einer Polizeiinspektion erkannte das Opfer die mutmaßlichen Täter auf einer Abgängigkeitsanzeige wieder. Die drei aus Syrien stammenden Jugendlichen wurden kurz darauf in einer Wohngemeinschaft für Jugendliche angetroffen, aus der sie zuvor abgängig gemeldet worden waren.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die strafmündigen Tatverdächtigen festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert. Das Opfer wurde einer Erziehungsberechtigten übergeben.