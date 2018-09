Krankenhaus Nord-Ausschuss: Heute sprechen Ederer, Sima und Brauner

Stadträtin Ulli Sima und Ex-Stadträtin Renate Brauner (SPÖ) sowie die frühere Siemens-Chefin Brigitte Ederer werden heute zur Causa "Krankenhaus Nord" befragt. In Brauners Zeit als Finanzstadträtin fällt unter anderem die Entscheidung, wie das Krankenhaus Nord finanziert werden soll. Man entscheidet sich gegen ein Public-Private-Partnership-Modell (PPP), also eine Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und privater Hand. Stattdessen beschließt die Stadt, selbst zu bauen, was zu Verzögerungen und deutlich höheren Kosten führt, wie auch der Rechnungshof bestätigte.

Als erste wird Ederer zum PPP-Modell befragt. Es sei weniger Risiken ausgesetzt und kurzfristig leichter zu finanzieren, so die früherer Siemens-Chefin. Auf die Frage, warum der Anbieter auch das Grundstück stellen musste, entgegnet sie, dass es prinzipiell nicht üblich sei, aber immer wieder vorkomme.

