Kostenlose Grätzl-Rallye: Mit der App durch Atzgersdorf
Kaum ein Stadtteil hat sich in den vergangenen Jahren so sehr gewandelt wie Atzgersdorf: Ein in die Jahre gekommenes Industriegebiet ist zu einem Wohnort für Tausende Menschen geworden, neue Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und ein Kulturzentrum inklusive.
Beim Grätzlfest von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) am 10. September soll am Gustav-Holzmann-Platz von 16 bis 20 Uhr die neue Nachbarschaft gefeiert werden – mit Tanzvorführungen, Line-Dance-Workshop, Livemusik, Kinderprogramm und einem Infotisch über die Geschichte des Grätzels.
Außerdem fällt der Auftakt für die Grätzl-Rallye Atzgersdorf.
Gutscheine gewinnen
Mit der kostenlosen App Actionbound kann man dabei spannende Ecken im Grätzl entdecken. Zu gewinnen gibt es dabei auch etwas: Wer zwischen 10. September und 15. November 2025 an der Rallye teilnimmt, hat die Chance auf einen von drei 100-Euro-Gutscheinen für ein Sportgeschäft, eine Buchhandlung oder das Restaurant Champa.
Die Tour ist circa 2 Kilometer lang und ist für Erwachsene und Kinder geeignet. Die Rallye dauert circa 60 bis 90 Minuten.
Kommentare