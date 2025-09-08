Kostenlose Grätzl-Rallye: Mit der App durch Atzgersdorf

Kaum ein Stadtteil hat sich in den vergangenen Jahren so sehr gewandelt wie Atzgersdorf: Ein in die Jahre gekommenes Industriegebiet ist zu einem Wohnort für Tausende Menschen geworden, neue Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und ein Kulturzentrum inklusive.

Beim Grätzlfest von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) am 10. September soll am Gustav-Holzmann-Platz von 16 bis 20 Uhr die neue Nachbarschaft gefeiert werden – mit Tanzvorführungen, Line-Dance-Workshop, Livemusik, Kinderprogramm und einem Infotisch über die Geschichte des Grätzels.