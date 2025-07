Kopfstoß nach Streit aus Eifersucht in Wien

Weil er den Chef seiner Ex-Freundin für das Scheitern der Beziehung verantwortlich machte, hat ein 23-Jähriger diesen am Mittwochabend in Wien-Favoriten in einem Übersetzungsbüro attackiert. Nach dem Kopfstoß zückte der 28-Jährige eine Gaspistole und bedrohte damit den Angreifer, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Donnerstag.