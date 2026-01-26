Wien

Florian Teichtmeister nach Kokainvorfall wieder auf freiem Fuß

++ ARCHIVBILD ++ GEGEN AUFLAGEN VERSTOSSEN: TEICHTMEISTER FESTGENOMMEN
Ein psychiatrisches Gutachten wurde zuvor erstellt. Die Entlassung erfolgte unter Auflagen.
26.01.26, 15:36

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der am Münchner Oktoberfest beim Kokainkonsum erwischte frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister wird aus dem forensisch-therapeutischen Zentrum der Justizanstalt Wien-Mittersteig entlassen. Das bestätigte die Sprecherin des Landesgerichts Wien, Christina Salzborn, der APA am Montagnachmittag. 

Koks am Oktoberfest: Florian Teichtmeister verhaftet

"Nach einem psychiatrischen Gutachten wurde die Krisenintervention heute aufgehoben", sagte Salzborn. Teichtmeister muss sich jedoch weiter an gewisse Auflagen halten.

Therapien angeordnet

Darunter fallen der Besuch einer Psychotherapie sowie eine psychiatrische Behandlung, eine Suchttherapie sowie Alkohol- und Drogenkarenz. Das Wiener Landesgericht hatte am 1. Oktober eine Festnahmeanordnung erlassen, nachdem man von der Münchner Polizei erfahren hatte, dass Teichtmeister beim Konsum von Kokain beobachtet worden war und zum Eigenkonsum weitere 0,88 Gramm eingesteckt hatte.

Agenturen  | 

Kommentare