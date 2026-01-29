Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Geburtenabteilung in der Wiener Klinik Hietzing wird geschlossen. Das teilte der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) am Donnerstag mit. Geburten werden ab 2027 an jene Kliniken verlagert, die zusätzlich über eine Neonatologie verfügen. Die Gynäkologie in Hietzing spezialisiert sich auf die Behandlung von Brustgesundheit, Krebs- und Hormonerkrankungen. Geburtenabteilungen wird es somit künftig an den WIGEV-Standorten Ottakring, Landstraße, Favoriten, Donaustadt und Floridsdorf geben. Dort würden dafür ausreichend Kapazitäten und eingespielte Teams bereitstehen, wurde versichert. In der Praxis bedeute dies die Verlagerung von insgesamt fünf Geburten pro Tag, hieß es.

Klinik Hietzing: Geburten noch bis Anfang 2027 2026 soll sich noch nichts ändern, wie Christoph Wohlmuth, der Projektleiter und Vorstand der gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung in der Klinik Ottakring, betonte: "Noch bis Anfang 2027 können Geburten wie gewohnt in der Klinik Hietzing stattfinden. Die Geburtshilfe ist bis zum Transfer voll ausgestattet und bietet wie bisher umfassende Betreuung von Schwangerschaften und Entbindungen ab der vollendeten 36. Schwangerschaftswoche." Auch die Anmeldung zur Geburt erfolge für die Klinik Hietzing bis acht Monate vor der Verlagerung weiterhin über die Anmelde-Plattform geburtsinfo.wien. Bereits jetzt würden Neugeborene mit besonderem Behandlungsbedarf von der Klinik Hietzing in die Klinik Ottakring transferiert, gab man zu bedenken. Mit der Bündelung der Geburten und der Versorgung von Babys und Angehörigen entstehe ein noch enger verzahntes, medizinisch optimal abgestimmtes Angebot, das Familien von Beginn an bestmöglich unterstütze.