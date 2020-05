Klimatische Verstimmung um Song Contest

Für den 60. Eurovisions Song Contest, der im kommenden Mai in Wien stattfindet, wird die Stadt zumindest 8,89 Millionen Euro lockermachen müssen. Und weitere knapp drei Millionen Euro für die Events im Umfeld.

Ein entsprechender Beschluss wird am Montag im Wiener Gemeinderat gefasst. Ob das alles ist, bleibt allerdings offen. Denn es sind schon jetzt ein paar Rechnungen offen. Die Stadt Wien etwa sieht es als fix an, dass der ORF für das richtige Klima in der Halle sorgen muss. Sprich: Die allfälligen Kosten für die Aircondition muss der Sender übernehmen, heißt es im Büro von Stadtrat Christian Oxonitsch. Berichte aus dem Rathaus, wonach für den Song Contest sogar eine exakte Temperatur vorgegeben wird, die einzuhalten ist, widerspricht allerdings EBU-Sprecher Jarmo Siim: "Die Temperatur muss richtig für die Besucher und das Equipment sein. In Kopenhagen waren das 21 Grad, aber der ORF muss entscheiden, was das Beste ist."