Klimaboulevard Thaliastraße: Umbau abgeschlossen

Trotz allem ist das „Raus aus dem Asphalt“-Projekt eine Straße – und ist somit alles andere als frei von Asphalt. „Ja, ein Park ist es nicht, das ist klar“, sagt Sima. „Es ist eine Einkaufstraße und die soll es auch bleiben.“

Einkaufsstraße und verlängertes Wohnzimmer

Nebst Einkaufsstraße ist es auch als verlängertes Wohnzimmer für die Anrainerinnen und Anrainer gedacht. In der eher einkommensschwachen Gegend sollen die Menschen die Möglichkeit haben, ihren im Sommer teils überhitzten Wohnungen ohne Balkonen zu entfliehen.

Am Wochenende hätte man überall Ottakringer mit ausgebreiteten Armen gesehen, die sich in den Nebelstelen abgekühlt hätten, sagt die Stadträtin. Beim Lokalaugenschein kann das nicht bestätigt werden – aufgrund des strömenden Regens aber kein belastbarer Test. Der laufende Austausch mit Bewohnern, Nutzern und Geschäftstreibenden sei jedenfalls wichtig, sagt Ottakrings Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (ebenfalls SPÖ). Änderungen sind durchaus möglich, so Sima.

Dadurch, dass der Gehsteig auf sechs Meter verbreitert wurde und keine sogenannten „Ohrwascheln“ auf die Straße ragen, sei nicht alles in Stein gemeißelt und man könne schnell umgestalten, etwa Sitzgruppen woanders hinstellen. Bei Autofahrern habe die Umgestaltung „eigentlich für keine Aufregung“ gesorgt, meint Sima. Und das, obwohl teilweise auch Nebenfahrbahnen geschlossen wurden. Das liege zum einen daran, dass die Einkaufsstraße viele zu Fuß benutzen, zum anderen hätten die meisten Bewohner aus finanziellen Gründen gar kein Auto.