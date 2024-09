Klimaaktivistin kritisiert "Haftverlängerung" im Polizeianhaltezentrum

Klimaaktivistin Martha Krumpeck , die sich aktuell im Zuge einer Ersatzfreiheitsstrafe im Wiener Polizeianhaltezentrum (PAZ) Rossauer Lände befindet, hat sich am Mittwoch über deren Dauer beschwert.

Kritisiert wurde nun, dass die Haft um weitere 42 Tage verlängert worden sei - und eine Entlassung frühestens am 29. September erfolgen könne. Eine Spendenkampagne zur Begleichung ihrer Strafen lehnt Krumpeck ab.

Die Landespolizeidirektion Wien hielt nun fest, dass auf die Unterbrechung einer Ersatzfreiheitsstrafe - geregelt ist dies durch §54a im Verwaltungsstrafgesetz - keine Verlängerung zustande kommt, sondern eine Fortsetzung der noch verbleibenden Restzeit.

"Zäsur"

Die Unterbrechung stelle eine "Zäsur" bezüglich der Höchstdauer von sechs Wochen dar, danach beginnt die Frist erneut mit der besagten Maximaldauer von sechs Wochen bzw. 42 Tagen, ununterbrochen. Denn ein Aufschub oder die Unterbrechung für mindestens sechs Monaten gelte nur dann, wenn der Bestrafte in den vergangenen sechs Monaten "ununterbrochen" sechs Wochen lang in Haft war - was durch die gewährte Haftunterbrechung jedoch nicht der Fall war.