Klimaaktivisten schließen sich Nehammer-Forderung an

Nach erneuten Blockaden der Klimaaktivisten meldete sich Anfang der Woche Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf X (vormals Twitter) zu Wort und kritisierte die Protestform als "Nullnummer": "Die Form des Protests der Klimakleber belastet die Menschen in ihrem Alltag und führt nicht zu Unterstützung, sondern vergiftet das gesellschaftliche Klima."

Die Letzte Generation reagiert nun mit einer Aussendung auf die Kritik des Kanzlers - man schließe sich seiner Forderung nach dem Ende der Proteste an. "Nehammer kann die Proteste sofort beenden: Sobald er endlich an seine Arbeit geht und beginnt, die 93 vernünftigen Empfehlungen des Klimarates umzusetzen, sind wir sofort runter von der Straße. Nehammer hat es in der Hand, unsere Störungen sofort zu beenden", heißt es.