In Wien ist es am Samstagvormittag im Bereich der Technischen Universität zu einem kleinräumigen Stromausfall gekommen. Betroffen waren 600 Kundinnen und Kunden in der Innenstadt und in Wien-Mariahilf, wie eine Sprecherin der Wiener Netze auf APA-Anfrage mitteilte.

Der Störungsdienst arbeitete am Vormittag "mit Hochdruck" an der Behebung des Schadens, der um 10.30 Uhr gemeldet worden war. Nach einer Stunde hatten die meisten Betroffenen auch wieder Strom.

„Bis auf eine Trafostation konnte die Stromzufuhr wieder hergestellt werden“, teilte die Sprecherin zu Mittag mit. Nur mehr 50 bis 80 Personen hatte zu diesem Zeitpunkt weiter keinen Zugang zur Stromversorgung. Die Ursache der vorübergehenden Unterbrechung war vorerst unklar.