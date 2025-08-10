43-Jähriger sprühte in Wiener Kirche mit Feuerlöscher

Polizisten mussten am Freitagabend wegen eines Vorfalls in einer Kirche in der Barnabitengasse in Mariahilf ausrücken: Ein Mann randaliere dort, hieß es zunächst.

Als die herbeigerufenen Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten eintrafen, sprühte ein 43-jähriger Syrer mit einem Feuerlöscher im Gebäude herum und attackierte auch die herbeigerufenen Polizisten.