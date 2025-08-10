43-Jähriger sprühte in Wiener Kirche mit Feuerlöscher
Als die herbeigerufenen Polizisten eintrafen, attackierte der Mann auch diese. Er wurde mehrfach angezeigt.
Polizisten mussten am Freitagabend wegen eines Vorfalls in einer Kirche in der Barnabitengasse in Mariahilf ausrücken: Ein Mann randaliere dort, hieß es zunächst.
Als die herbeigerufenen Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten eintrafen, sprühte ein 43-jähriger Syrer mit einem Feuerlöscher im Gebäude herum und attackierte auch die herbeigerufenen Polizisten.
Verdächtiger mehrfach angezeigt
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Es erfolgten Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung.
Kommentare