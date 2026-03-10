Kindesentziehung in Wien: Polizei fahndet mit Fotos nach Vater

Nach der Entziehung zweier Buben, sieben und acht Jahre alt, vor rund zwei Wochen in Wien-Leopoldstadt hat die Polizei am Dienstag Fotos der Kinder und ihres tatverdächtigen Vaters veröffentlicht. Der 37-jährige syrische Staatsbürger soll mit Unterstützung eines weiteren, bisher unbekannten Mannes die beiden Kinder am 25. Februar in der Früh am Weg zu ihrer Schule in der Ybbsstraße in ein wartendes Auto gebracht haben und dann mit den beiden sowie dem Helfer geflüchtet sein.

Mutter hat Sorgerecht Laut Polizeisprecher Markus Dittrich leisteten die Buben Gegenwehr. Er merkte dazu an, dass das alleinige Sorgerecht bei der Mutter der Buben liege. Die Polizei ermittelt wegen Kindesentziehung und bat um Hinweise, auch anonym, an die Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 01-31310-62800 DW.

Der Aufenthaltsort der Kinder ist derzeit unklar.