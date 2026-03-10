Wien

Fliegerbombe in Wien-Floridsdorf: 250 Anrainer evakuiert

Die Fliegerbombe wurde bei Baggerarbeiten entdeckt. Der Entminungsdienst entschärfte den 200-Kilo-Sprengkörper.
10.03.2026, 13:05

Eine Aufnahme der ausgegrabenen Fliegerbombe.

Bei Baggerarbeiten ist am Montagnachmittag im Donaufeld in Wien-Floridsdorf eine Fliegerbombe entdeckt worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich verständigten die Arbeiter gegen 15.45 Uhr den Polizei-Notruf. Die Exekutive entsendete einen sprengstoffkundigen Beamten zum Einsatzort in der Ichagasse. Dieser sah sich den 200-Kilo-Sprengkörper an und benachrichtigte den Entminungsdienst des Bundesheeres.

Messerdrohung nach Spurwechsel ohne Blinken

Außerdem wurde das Einsatzgebiet großräumig abgesperrt, rund 250 Anrainer wurden evakuiert. Die Berufsrettung betreute sie während des Einsatzes in einem Großraumbus. Auch die Berufsfeuerwehr war im Einsatz. Der Entminungsdienst entschärfte die Bombe gegen 20.00 Uhr. Danach wurde die Absperrung aufgehoben und der Sprengkörper abtransportiert.

Richtiges Verhalten

Die Wiener Polizei lobte das richtige Verhalten der Arbeiter und erinnerte in diesem Zusammenhang an ihre Tipps in solchen Fällen:

  • Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz.
  • Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112.
  • Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.
Floridsdorf
Agenturen  | 

