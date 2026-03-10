Fliegerbombe in Wien-Floridsdorf: 250 Anrainer evakuiert

Bei Baggerarbeiten ist am Montagnachmittag im Donaufeld in Wien-Floridsdorf eine Fliegerbombe entdeckt worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich verständigten die Arbeiter gegen 15.45 Uhr den Polizei-Notruf. Die Exekutive entsendete einen sprengstoffkundigen Beamten zum Einsatzort in der Ichagasse. Dieser sah sich den 200-Kilo-Sprengkörper an und benachrichtigte den Entminungsdienst des Bundesheeres .

Außerdem wurde das Einsatzgebiet großräumig abgesperrt, rund 250 Anrainer wurden evakuiert. Die Berufsrettung betreute sie während des Einsatzes in einem Großraumbus. Auch die Berufsfeuerwehr war im Einsatz. Der Entminungsdienst entschärfte die Bombe gegen 20.00 Uhr. Danach wurde die Absperrung aufgehoben und der Sprengkörper abtransportiert.

Richtiges Verhalten

Die Wiener Polizei lobte das richtige Verhalten der Arbeiter und erinnerte in diesem Zusammenhang an ihre Tipps in solchen Fällen: