Feuer im Stiegenhaus: Kinderwagen in Wiener Wohnhaus angezündet

Die Wiener Polizei ermittelt in einem Fall mutmaßlicher Brandstiftung in einem Mehrparteienhaus in der Ennsgasse im Bezirk Leopoldstadt.

Im Stiegenhaus soll Freitag am frühen Abend ein dort abgestellter Kinderwagen angezündet worden sein. Die Berufsfeuerwehr brachte mehrere Bewohner unter Atemschutz vor dem dichten Rauch in Sicherheit.