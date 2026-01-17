Leopoldstadt

Feuer im Stiegenhaus: Kinderwagen in Wiener Wohnhaus angezündet

Ein Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr Wien in Einsatzkleidung.
Mehrere Bewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.
17.01.26, 12:00

Die Wiener Polizei ermittelt in einem Fall mutmaßlicher Brandstiftung in einem Mehrparteienhaus in der Ennsgasse im Bezirk Leopoldstadt.

Im Stiegenhaus soll Freitag am frühen Abend ein dort abgestellter Kinderwagen angezündet worden sein. Die Berufsfeuerwehr brachte mehrere Bewohner unter Atemschutz vor dem dichten Rauch in Sicherheit.

Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Samstag.

Das Feuer richtete im Stiegenhaus erheblichen Schaden an. Die Brandermittler des Landeskriminalamts haben die Amtshandlung übernommen.

Leopoldstadt
Agenturen, eh  | 

