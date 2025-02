In Währing gibt es eine neue Anlaufstelle für Kindergesundheit

Wer in Wien einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin mit Kassenvertrag sucht, hat es nicht leicht. Denn Pädiater sind nicht nur in Wien Mangelware. Im 18. Bezirk wurde mit der Eröffnung der Kinder-Primärversorgungseinheit (PVE) Nepomuk eine neue Anlaufstelle für kranke Kinder geschaffen.

Die PVE Nepomuk ist die achte Kinder-PVE in Wien und die zwölfte in ganz Österreich. Sie soll eine moderne und umfassende Betreuung für Kinder und Jugendliche sicherstellen. Geboten wird dort ein breites Spektrum an medizinischen und therapeutischen Leistungen, speziell auf die Bedürfnisse junger Patientinnen und Patienten abgestimmt.

Viele Fachleute unter einem Dach

Neben erfahrenen Kinderärztinnen gibt es dort auch Fachkräfte aus Bereichen wie Ergotherapie, Diätologie, klinischer Psychologie und Physiotherapie. „Unser Ziel ist es, Kinder und ihre Familien ganzheitlich zu betreuen und eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle wohlfühlen“, betonen die leitenden Kinderärztinnen Alexandra Ille, Mika Rappold, Helena Spitzer und Sophia Zacher.

Hier sollen Kinder nicht nur medizinisch versorgt werden – das Angebot ist mannigfaltig. Es beginnt bei Prävention, etwa bei der Ernährungsberatung und reicht bis zur kontinuierlichen Betreuung, wenn zum Beispiel ein Kind chronisch krank ist.

Besonders die durchgehenden Öffnungszeiten sind ein großer Vorteil für Eltern chronisch kranker Kinder. Die PVE Nepomuk hat nicht nur täglich ganztags Ordination, selbst am Samstag werden dort Kinder behandelt.