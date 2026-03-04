"Widmungsskandal": Wird die Causa Khleslplatz ein Fall für den Staatsanwalt?

Eine Grundstückswertsteigerung um das 22-Fache, Gewinne in Millionenhöhe – und das teils zulasten der öffentlichen Hand: Die am Mittwoch vom KURIER aufgezeigten Immobilien-Transaktionen am Meidlinger Khleslplatz – alles im Zuge der umstrittenen Flächenumwidmung – sorgten im Wiener Rathaus für ordentliches Rascheln. Die Opposition forderte geschlossen Aufklärung der pikanten Causa – zur Not auch mit juristischen Mitteln.

„Der gesamte Vorgang rund um den Khleslplatz gehört dringend untersucht, und die Korruptionsermittler sollten hier genau hinsehen. Die FPÖ-Wien prüft daher eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft“, kündigte etwa der blaue Meidlinger Mandatar Lukas Brucker an. Er fühlt sich an das Jahr 2002 zurückerinnert, als im Gemeinderat die erste U-Kommission eingesetzt werden musste – zum sogenannten Flächenwidmungsskandal. Das geflügelte Wort von damals – „Sie wünschen, wir widmen“ – gelte offenkundig nach wie vor in der rot-pinken Stadtregierung. „Der gesamte Vorgang rund um den Khleslplatz verströmt einen äußerst üblen Geruch“, meint Brucker. Auch die Aussagen der zuständigen MA 21, wonach über erste Kontakte mit dem Investor Clemens Rauhs „keine detaillierten Aufzeichnungen geführt“ wurden, sei „mehr als bemerkenswert“. „Bei einem derart sensiblen Widmungsverfahren keine nachvollziehbare Dokumentation zu haben, verstärkt den Verdacht auf eine bestellte Flächenwidmung zusätzlich.“