Nächster Brand in Simmering: Fünf Bewohner verletzt

In den frühen Morgenstunden brach in der Lorystraße in Wien-Simmering ein Brand im Keller eines achtstöckigen Wohnhauses aus. Fünf Personen mussten von der Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht werden.

Mehr als 100 Personen wurden in Sicherheit gebracht. Über 100 Kellerabteile wurden völlig zerstört.