Kein Einlass in Club: Mann drohte Security mit dem Umbringen

Laut Polizei hatte der Angestellte des Clubs unweit der Kärntner Straße den 25-Jährigen wiedererkannt, nachdem dieser bereits zwei Wochen zuvor randaliert haben soll.

Weil er nicht in den Club gelassen wurde, hat ein 25-Jähriger mit einem Begleiter in der Nacht auf den 25.12. einen Security vor einem Wiener Innenstadtlokal mit dem Umbringen bedroht.

Der Security gab an, dass ihn ein Kollege gegen 23.00 Uhr aus dem hinteren Lokalbereich zur Eingangstür holte, weil der Mann und sein Begleiter Einlass begehrten, aber alkoholisiert und aggressiv waren.

Er erkannte den Mann wieder: Dieser hatte zwei Wochen zuvor ebenfalls randaliert, das Personal beschimpft, mit der Faust gegen eine Fensterscheibe des Lokals gedroschen und sich dabei die Hand verletzt.

Polizisten bedroht und gegen Festnahme gewehrt

Dem Duo wurde der Zutritt verweigert. Es folgten Schimpftiraden und Drohungen mit dem Umbringen gegen den 22-Jährigen. Polizistinnen und Polizisten der Inspektion Brandstätte kamen dazu, auch sie wurden bedroht.

Die Uniformierten nahmen den Syrer daraufhin fest, was laut Polizeibericht nur mit erheblichen Anstrengungen möglich war.