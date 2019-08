Kamm man machen: Wiens letzter Kammmacher

Vom Opa gelernt

Die Hornmanufaktur hatte er schon als Kind gerne besucht. Er mochte den herben Geruch, der manchen zu intensiv sein kann, und war fasziniert von dem, was hier passierte. Auch wenn er damals noch nicht verstand.

Mit 21 Jahren weihte ihn sein Großvater, damals 80 Jahre alt, in die Geheimnisse des Kammmachers ein. Er war der Letzte, der es tun konnte. Denn dieses Handwerk ist in Wien nahezu ausgestorben. Während um 1900 noch Hunderte diesen Beruf ausübten, ist er mit Aufkommen von Plastik rasch verschwunden. Und so ist Thomas Petz heute auch der einzige Kammmacher in der Bundeshauptstadt.